Rômulo Vlasak quer ser a voz da comunidade LGBTQIA+ na Câmara de Parintins

O parintinense Rômulo Rodrigues Belchior, conhecido carinhosamente como Rômulo Vlasak, quer ser a voz da comunidade LGBTQIA+ na Câmara Municipal de Parintins. O pré-candidato a Vereador vem de uma família de 10 irmãos e atua na área da beleza como Cabeleireiro, profissão que exerce desde os 14 anos de idade.

Ramona Vlasak, nome de seu personagem Drag Queen, atua também na área da arte, à frente de Concursos Gays e como Apresentadora de Eventos LGBT’s. Ainda participa de espetáculos humorísticos como “Ama do Boy” no Boi Boiola e como “Afrontosa” do Boi Rasgadinho.

Acompanhe a nota do pré-candidato:

“Sempre busquei viver minha vida pública junto, focado e entrosado diretamente na comunidade LGBTQI de Parintins. E isso me impulsionou a me politizar e militar junto a causa LGBT. Pois é uma realidade que conheço muito bem. Sabemos que mesmo que esta comunidade esteja inserida na sociedade, ainda sofremos por falta de políticas públicas voltadas para esse público específico.

Ainda nos falta um olhar mais cuidadoso para com nossa saúde, para com nossos idosos e principalmente para com os nossos adolescentes LGBTs. Uma política que nos abrace e nos acolha como cidadão e nos dê os direitos assegurados pela constituição. Diante desse cenário onde políticos só nos querem para “animar” as festas deles, enquanto estão em campanha e depois nos 4 anos a gente que lute.

Chega de ver gays serem mortos e ainda termos que se deparar com os malfeitores soltos sem que a justiça tenha feito algo. Precisamos ser notados como cidadãos de bem que somos. Precisamos ter nossa voz lá na Câmara Municipal. Voz essa ainda que afeminada, mas que diga: Ei sociedade! Eu estou aqui! Eu existo! Olha pra mim!

Precisamos mostrar para a sociedade nossos valores, pois em nosso meio tem sim muito talento, muita criatividade, muita luz. Eu Rômulo Vlasak estou disposto a encarar o maior desafio da minha vida, que impactará toda a sociedade Parintinense e sua forma de pensar. Pois será uma oportunidade única. E principalmente poder cuidar do próximo.

Pois somente quando a Diversidade e a Democracia caminharem juntas, aí sim poderemos construir um mundo de consciência, paz e respeito. #précandidato #LGBTQI #Parintins”.

Por Mayara Carneiro – Jornalista e Editora Chefe do Site Koiote.com.br

