Rua Isabel Belém sai na frente na Copa Santa Clara

Depois do empate no tempo normal em 0 a 0, a equipe da Rua Isabem Belém venceu nas penalidades pelo placar 2 a 1, a Rua Padre Martins e sagrou-se bicampeã do torneio início da Copa Santa Clara de Futebol das Ruas que aconteceu na tarde de domingo, 10 de março, na Arena Joca antigo ‘Campo do Matadouro’.

Um dos coordenadores da competição, Josafá Guimarães o Balaio, destaca que todas as equipes estão de parabéns. A abertura da Copa foi um sucesso e se Deus quiser faremos outro grande campeonato e que vença o melhor.

Balaio informa que a Rua Isabel Belém (campeã do torneio) ganha um ponto e sai na frente rumo ao título 2019. A primeira rodada da terceira Copa de Ruas acontece no próximo domingo,17, com os seguintes jogos:

1° jogo (14h): Isabel Belém x Allankardec

2° jogo (15h): Edilce baranda 2 x Padre Martins

3° jogo (16h): Edilce baranda 1 × D.j.Corrêa 2

4° jogo (17h): D.j.correa1 x J.P.Azedo

5° jogo (18h): Eurípides Prado × Nakauth

As chaves estão assim definidas:

Chave A

Edilce Baranda 2

Alan Kardec

D. João Correia 2

Nakauth

J. Prestes Azedo

Grupo B

1Edilce Baranda 1

Padre Martins

D. João Correia 1

Isabel Belém

Eurípides Prado

Kedson Silva/JI