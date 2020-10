Ruas de Parintins recebem Mutirão de Limpeza

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Semosp, realiza nos bairros de Parintins um Mutirão de Limpeza. Os trabalhos chegam ao bairro Paulo Corrêa e seguem cronograma para atender toda área urbana.

Segundo o secretário da Semosp, Lázaro Ferreira, a ação atende uma demanda específica de capina, varrição, roçagem e recolhimento dos resíduos sólidos e vegetais. Ele destaca que ao longo do ano são realizados diversos mutirões para serviços de limpeza intensa. “A Prefeitura de Parintins mantém essas ações na cidade para deixar nossas ruas mais limpas e seguras”, afirma o secretário.

De acordo com o chefe de Departamento de Capina e Varrição, Augusto Carminho, o trabalho iniciou no dia 2 de outubro e já atendeu os bairros Santa Rita, Santa Clara, Castanheira, Palmarinho, Palmares, Nossa Senhora de Nazaré, Itaúna I e II, Djard Vieira, Conjunto João Novo e Paulo Corrêa. “Nós atingiremos todos os bairros até chegar na área da Vila Cristina e Vila Parintins e vamos avançando no trabalho”, disse Carminho informando que a ação também acontece na rodovia Odovaldo Novo e no cemitério São José Operário.

Foto: Divulgação