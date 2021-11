Ruas do Itaúna I recebem projeto de infraestrutura

Um projeto de infraestrutura começou a ser executado nesta semana nas ruas do bairro Itaúna I. O serviço é coordenado pela Prefeitura de Parintins, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp). Serão executados serviços de limpeza, terraplanagem, elevação de nível e recapeamento asfáltico. O objetivo é melhorar o sistema viário daquela área que sofre com problemas decorrentes das enchentes do rio Amazonas.

Com o projeto de infraestrutura, as ruas Desembargador Vidal Pessoa, Benjamin Portal, Osvaldo Melo, Chico Simões, Dom Arcângelo, Antônio Verçosa e 24 de Janeiro terão suas estruturas revitalizadas, com atenção especial aos locais que ficam alagados com a subida das águas. Estes trechos terão o greide elevado (elevação do nível das ruas), com aumento de pelo menos 15 centímetros acima do registro da última e maior cheia na região.

O secretário de Obras, Albano Albuquerque, informa que o projeto deve ser executado por todo o mês de novembro. “Todas essas ruas vão receber serviço de terraplanagem, devido à grande cheia e toda essa elevação do greide vai ser executada pela Prefeitura de Parintins, com orientação do prefeito Bi Garcia para, posteriormente, fazer o recapeamento asfáltico com recursos do Governo Federal e emendas dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga”, disse Albuquerque.

Da janela de casa, a moradora da rua Desembargador Vidal Pessoa, Rayssa dos Santos, acompanha os trabalhos. No período da enchente, ela enfrenta problemas para sair da residência. Ela acredita que, com o projeto, a vida dos moradores vai melhorar. “A gente vê que está melhorando. As ruas sempre vão para o fundo. Agora, a gente está vendo o prefeito ajeitar a rua e está melhorando. Espero que melhore mais ainda. É uma melhoria muito grande para a gente”, destacou esperançosa.

Bairros que são atingidos pela subida das águas recebem este projeto de infraestrutura da Prefeitura de Parintins. Áreas como Itaguatinga (rua Coronel Barreto Batista), Santa Rita e São Francisco também fazem parte desta iniciativa que vai melhorar a vida dos moradores.

SECOM

Fotos: Eder Repolho e Yuri Pinheiro