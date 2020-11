Sabugo: 10 mil pessoas vão as ruas para sua reeleição em Urucurituba

O candidato a prefeito Sabugo (PT) e seu vice Leôncio, (Republicanos), realizaram uma grande caminhada pelas ruas da cidade, neste dia 12. Uma multidão de pessoas acompanhou o trajeto, manifestando apoio ao candidato.

Por todo o trajeto da caminhada, Sabugo e Leôncio eram cumprimentados, por homens e mulheres de todas as idades, deixando explicitamente a intenção de que Sabugo deve permanecer no comando do Munícipio de Urucurituba.

A caminhada culminou, com um comício na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao mercadinho Nova Opção, onde Sabugo expôs para o povo suas propostas de trabalho, caso seja reeleito. “Me deem mais 4 anos para eu continuar trabalhando e ajudando meu povo, Urucurituba não pode retroceder”, disse que o candidato, com salva de aplausos. Acompanharam Sabugo neste ato público, candidatos a vereadores e demais autoridades municipais e estaduais, como o deputado Sinésio Campos e as ex-senadora Vanessa Graziotim.

Texto: Alan Gomes/Fotos: Assessoria do candidato.

NR: O SITE JI SEMPRE ESTEVE ABERTO A TODOS OS CANDIDATOS (CF)