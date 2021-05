Sala do Empreendedor retoma atividades presenciais no PAC

A Sala do Empreendedor que funciona no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), numa parceria da Prefeitura de Parintins e Sebrae Amazonas, está retomando as atividades presenciais, disponibilizando informações e orientações sobre gestão de micro e pequenas empresas.

A Prefeitura é a mantenedora, cedendo os funcionários e a estrutura. Hoje a Sala do Empreendedor conta com dois Agentes de Desenvolvimento nomeados pelo município.

O secretário de Administração, Edy Albuquerque, tem atuado no apoio dos trabalhos seguindo orientações do prefeito Bi Garcia. “A Sala do Empreendedor é responsável por viabilizar um ambiente favorável para o desenvolvimento do empreendedorismo no município. O trabalho não parou, estamos agora retornando ao presencial no PAC e recebendo por parte do secretário Edy Albuquerque a atenção devida”, ressaltou a gerente Luana Ribeiro.

Os agentes fazem orientação aos Microempreendedores Individuais (MEI), com a formalização, emissão de DAS, declaração de inovação de renda e têm se disponibilizado a apoiar os pequenos empreendedores formais e informais para a solicitação do financiamento junto à Agência de Fomento do Estado do Amazonas – AFEAM.

Além disso, eles também mapeiam as necessidades dos empreendedores para que o Sebrae atenda com soluções que podem ser consultorias, palestras, oficinas e cursos.

SECOM