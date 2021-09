SALVE SÃO COSME E SÃO DAMIÃO, padroeiros do JI

Celebrado em duas datas – 26 de setembro para os católicos e 27 de setembro para as religiões de matriz africana –, o Dia de Cosme e Damião é marcado pela tradição de distribuir doces para as crianças.

Cosme e Damião são santos dos primórdios da igreja cristã. E, a exemplo de outros santos com devoções antigas, como São Jorge, os registros sobre datas de nascimento e morte são escassos. “Isso é uma coisa que ocorre com muitos santos da antiguidade, em que não sabemos ao certo as datas de nascimento e morte. Mas, no caso deles, há uma grande probabilidade de que tenham existido, pois as relíquias estão em uma igreja em Roma. É uma devoção muito antiga”, afirma o frei Luiz Antônio Pinheiro, professor da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Minas Gerais.



A tradição de distribuir doces tem origem nas religiões de matriz africana, como um agrado para os gêmeos orixás Ibejis, filhos gêmeos de Iansã e Xangô. “Essas duas entidades que se amaram no passado, pediram uma criança e vieram duas. Então é sinal de alegria, pura alegria. Na doutrina cristã, ou seja, na religião Católica, Cosme e Damião são considerados os padroeiros dos farmacêuticos, dos médicos e faculdades de medicina e recebem homenagens no dia 26 de setembro.

Eles são mais conhecidos como Cosme e Damião, protetor das crianças. Esses dois santos são sempre lembrados nas festas de São Cosme e Damião, que acontecem no dia 26 de setembro pela fé católica. … Dia 26 e 27 de setembro a concentração de orações aos Santos Meninos e muito forte.

A distribuição de doces às crianças é uma tradição na celebração do dia de São Cosme e São Damião. … Eles davam balas para as crianças doentes, com o intuito a amenizar o sofrimento. Daí, surgiu a tradição das religiões de matrizes africanas de distribuir de doces, celebrando a alegria e a inocência das crianças.

Nesta segunda-feira, 27, vários centros espíritas de Parintins celebram a data com cantos e orações, distribuindo doces às crianças. Nosso JI celebra os 20 anos no centro de Cosme e Damião, da Mãe Edna, na rua Osvaldo Melo, no Itaúna I.

Oração a Cosme e Damião

Confira uma oração a São Cosme e São Damião: “São Cosme e Damião, que por amor a Deus e ao próximo vos dedicastes à cura do corpo e da alma de vossos semelhantes, abençoai os médicos e farmacêuticos, medicai o meu corpo na doença e fortalecei a minha alma contra a superstição e todas as práticas do mal. Que vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças. Que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também em meu coração. Que a vossa proteção, Cosme e Damião, conserve meu coração simples e sincero, para que sirvam também para mim as palavras de Jesus: ‘Deixai vir a mim os pequeninos, porque dele é o Reino dos céus’. São Cosme e Damião, rogai por nós”

Fonte: https://educacao.uol.com.br/noticias

Internet/ Publicado por Carlos Frazão/JI