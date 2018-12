Santa Luzia e Corinthians abrem fase mata-mata do Parintinzão

Às 19h de sábado (01/12) no Tupizão, as equipes de Santa Luzia (representante da comunidade Macurani) e Corinthians do Aninga se enfrentam abrindo os jogos de ‘ida’ das quartas de final do Campeonato Parintinense de Futebol.

Promovido pela Associação da Liga Esportiva de Parintins (Alepin) com apoio da Prefeitura de Parintins através da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjuv), os demais jogos decisivos da segunda fase do Parintinzão acontecem na terça-feira, 04:

17h: Sul América x Botafogo

19h: São Cristóvão x JAC Clube

21h: Estrela x São Paulo

Kedson Silva/JI