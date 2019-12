Santa Luzia sai na frente e segue firme rumo ao bicampeonato do Parintinzão

O atual campeão parintinense de Futebol – Parintinzão, equipe do Santa Luzia da comunidade Macurany, venceu o Botafogo por 2 a 1, no primeiro confronto da semifinal que aconteceu nesta quinta-feira, 12 de dezembro, no estádio Tupy Cantanhede.

Os gols da vitória do time da luz foram marcados pelo decisivo atacante Raymiller Serrão o “Bio” e pelo meia Dener Frank Souza. O jogador Dinho descontou para o Botafogo aos 40min do segundo tempo.

Com a vitória, o representante do Macurany jogará o segundo jogo da semifinal com o alvinegro parintinense (Botafogo) no sábado, 14, precisando apenas de um empate para se classificar para a grande final de 2019.

Na outra semifinal da noite entre Estrela do Norte e São Paulo do bairro Paulo Corrêa, o primeiro duelo esportivo terminou empatado em 1 a 1. Para o jogo de volta no sábado, só a vitória interessa as duas equipes. Em caso de um novo empate, a decisão da vaga será definida nas penalidades.

A briga esportiva também está boa pela artilharia do campeonato, onde o goleador que mais balançou as redes do Tupyzão esse ano, receberá o troféu Destaque JI, ofertado pelo diretor do O Jornal da Ilha, Carlos Frazão.

Confira os artilheiros:

1- Arthur Ramos Lima(Amazonas ): 07 gols

2- Andrey Gonçalves Barbosa(Estrela ): 06 gols

3- Israel Abecassis(Estrela): 06 gols

4- Wilckson Thaylor Leite (São Paulo): 05 gols

5- Christian Silva (Esporte): 05 gols

6- Renan Guimarães (Estrela): 04 gols

O Parintinzão é realizado pela Associação da Liga Esportiva de Parintins (Alepin), com apoio da Prefeitura Municipal de Parintins por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (Semjuv).

Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação