Santa Luzia vence Botafogo duelo dos campeões e estreia com vitória na Copa Parintins de Futebol

A equipe do Santa Luzia, representante da comunidade Macurany, surpreendeu o atual campeão Botafogo e venceu pelo placar de 3 a 1, no estádio Tupy Cantanhede, com gols dos jogadores Glauber Lima, João Paulo e Breno Gama, marcados ainda na primeira etapa. O gol botafoguense foi marcado pelo meio-campista Gabriel Pimentel, aos 39 minutos do segundo tempo. A partida válida pela Chave A, abriu oficialmente a disputa da Copa Parintins de Futebol, promovida pela Liga Esportiva de Parintins – ALEPIN, com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV.

O presidente da equipe do Santa Luzia, Fran Brasil, falou da importância da vitória. “Graças a Deus iniciamos conquistando os três pontos e é muito importante estrear com o ‘pé direito’. O Santa Luzia vem sempre lutando entre os primeiros e, esse ano, a gente apostou na juventude, junto a nossa base que é muito forte”, destaca.

No segundo jogo da noite, pela Chave D, a equipe do Bom Socorro do Zé Açú goleou o Nacional por 4 a 2. Autor de dois gols, o atacante José Alex, ficou feliz com a vitória, mas diz que a equipe vai treinar forte para corrigir os erros cometidos na partida. “Nosso time suportou bem em campo e daqui pra frente vamos nos preparar ainda mais para o próximo jogo. Estou feliz com a vitória, os três pontos são importantes em busca da classificação, mas temos que procurar corrigir os erros cometidos hoje”, comenta.

Além dos dois gols de José Alex, o jogador Marenildo Muniz também marcou duas vezes para a equipe do Bom Socorro. Descontaram para o Nacional, os jogadores Nilberson Silva e Reginey Santos.

A rodada da fase classificatória prossegue no sábado, 06 de novembro, a partir das 18h30min, noTupyzão, com os confrontos entre:

1° Jogo (Chave B): Estrela do Norte x São Vicente

2° Jogo (C): Sul América x São Paulo

Texto e fotos: Kedson Silva/SEMJUV