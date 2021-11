Santa Luzia vence Náutico e é mais um classificado para segunda fase da Copa Parintins de Futebol

Em uma noite de cinco gols, as equipes de Santa Luzia e Náutico, abrilhantaram com muitos gols e lances emocionantes a Copa Parintins de Futebol, na noite deste sábado, 20 de novembro, no estádio Tupy Cantanhede – o Tupyzão. Com a vitória por 4 a 1, os representantes da comunidade Macurany (Santa Luzia), garantiram a classificação a próxima fase da disputa com gols de Taylon Silva (2x), Artur Ramos e Leonardo Souza. O Náutico balançou a rede adversária com o jogador Bruno Castro.

O treinador do Santa Luzia, Everaldinho, agradeceu o belíssimo jogo das duas equipes em busca do caminho do gol e a vitória. “Estamos buscando fazer treinamentos diferenciados e graças a Deus está dando certo, e vamos jogar contra o Santos com essa mesma pegada”, reiterou. Valendo a primeira colocação do Grupo A, Santos e Santa Luzia se enfrentam na próxima terça-feira, 23 de novembro.

Futebol Feminino

O futebol feminino, em jogo preliminar, abriu a rodada deste sábado, no Tupyzão. Pelo Grupo A, as Panteras venceu de virada o elenco do Flamengo pelo placar de 2 a 1, com gols de Fabrícia Ramos e Daniele Batista. O gol rubro negro foi marcado pela jogadora Maria Juciane.

Com entrada gratuita, as disputas nos naipes masculino e feminino, da Copa Parintins de Futebol é promovida pela Liga Esportiva de Parintins – ALEPIN, com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV.

Texto e foto: Kedson Silva/SEMJUV