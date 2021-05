Santa Rita da Valéria vai ganhar mirante, escadaria com rampa e píer turístico

Uma comitiva formada pelo prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), presidente da AmazonasTur, Sérgio Litaif, superintendente da Caixa Econômica, Hamilton Bandeira, presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), vereador Telo Pinto (PSDB) e secretária de Cultura e Turismo de Parintins, Karla Viana, esteve na comunidade Santa Rita da Valéria nesta sexta-feira, 14 de maio. A comunidade será beneficiada com a construção de um mirante, escadaria com rampa e um píer para os moradores e turistas. As obras fazem parte do plano de incentivo ao turismo do Amazonas.

O prefeito Bi Garcia conversou com os moradores, apresentou o projeto e destacou a importância da parceria. “É importante receber a AmazonasTur e a Caixa aqui na Valéria para realização desse projeto que tem recursos do Governo Federal. Vamos somar forças para impulsionar o turismo, gerar empregos e fortalecer a economia da região. Já enviamos uma ambulancha pra Valéria, agora vamos trabalhar para melhorar o acesso também por estrada”, destacou o prefeito.

A AmazonasTur é a agência responsável pelo impulsionamento do turismo no interior do Amazonas. O presidente Sérgio Litaif enfatizou a atenção do Governador Wilson Lima (PSC) para a Serra da Valéria e disse que “esse trabalho faz parte de um planejamento do estado para os 24 municípios do Amazonas com potencialidade turística. A visita in loco é importante para aprofundar o planejamento do projeto”, enalteceu.

Além da construção das estruturas, Litaif anunciou a realização de cursos de capacitação voltados para o turismo aos moradores da localidade.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro