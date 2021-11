São Cristóvão surpreende Estrela do Norte, vence e se classifica na Copa Parintins de Futebol

Em um jogo truncado, mas de muitas oportunidades de gols perdidos, a equipe do São Cristóvão venceu no Tupyzão, o Estrela do Norte por 1 a 0 e se classificou em primeiro lugar no grupo B. O jogo fechou a rodada desta quinta-feira, 18 de novembro, da Copa Parintins de Futebol. O gol da vitória do São Cristóvão foi marcado pelo jogador Marcos Tavares. “A gente teve um jogo muito duro, sabíamos que eles vinham pra cima, pois precisavam da vitória, mas aguentamos a pressão e eu tive a felicidade de fazer o gol e graças a Deus o time saiu com a vitória”, comemorou o jogador. No Grupo B, São Cristóvão e Flamengo São Vicente são os classificados à próxima fase.

Sul América abandona campo e dá adeus a disputa 2021

A partida entre as equipes de Corinthians e Sul América ficou empatada em 0 a 0, mas o jogo foi marcado por agressão que culminou com a expulsão dos atletas Gabriel Gadelha (Corinthians) e Henrique Souza (Sul América), além do abandono de campo da equipe sul-americana atendendo pedido de seu presidente.

O delegado da partida, Gil Gama, falou sobre o ocorrida e a decisão do árbitro. “O que ocorreu foi um caso isolado entre dois jogadores, que na sequência vieram a se agredir e o árbitro tomou a atitude que a regra permite que foi a expulsão dos dois jogadores. Lamentavelmente a pedido do presidente a equipe do Sul América pediu a retirada dos atletas e eles obedeceram. O àrbitro deu a tolerância para retorno e com mais de 70% do tempo percorrido, não retornaram, apitou o fim do jogo”.

Gil Gama reitera que o procedimento vai ser o relatório do árbitro em súmula sobre a agressão, o abandono de campo e enviar a coordenação do campeonato que tomará as devidas providências.

Com o empate, Corinthians do Aninga e São Paulo, são os classificados do Grupo C. A competição prossegue no sábado, 20, a partir das 18h30min, com o jogo preliminar feminino entre Flamengo x As Panteras, pelo Grupo A e valendo classificação, no masculino, se enfrentam Santa Luzia e Náutico, também pelo Grupo A.

Com entrada gratuita, a disputa da Copa Parintins de Futebol é promovida pela Liga Esportiva de Parintins – ALEPIN, com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV.

Texto: Kedson Silva/SEMJUV

Foto: Tamara Góes