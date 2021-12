São Cristóvão vence nos pênaltis e é o primeiro semifinalista da Copa Parintins de Futebol

Um grande jogo decidido nas cobranças de pênaltis, assim, foi marcado o primeiro confronto da quarta de final da Copa Parintins de Futebol, entre as equipes de São Cristóvão e Santos, realizado na noite desta terça-feira, 30 de novembro, no estádio Tupy Cantanhede. No tempo normal, o confronto esportivo ficou empatado em 1 a 1.

Nas penalidades, a equipe do São Cristóvão levou a melhor e com gol do atacante Félix Hot Dog, venceu o Santos por 4 a 3 e, é o primeiro semifinalista da Copa. Um dos reforços, o goleiro barreirinhense, Henrique Lima o popular “Sapateiro”, foi um dos destaques na classificação. “Essa fase é muito difícil. Tivemos uma boa preparação, pois as equipes são todas qualificadas, não tem time fraco. Graças a Deus viemos para campo e eu pude ajudar a equipe nas cobranças de pênaltis. Sabemos que vai ser o tempo todo difícil e temos que estar preparados”, destaca.

No jogo preliminar, pelo naipe feminino, ainda pela fase classificatória, o elenco das Amazonas goleou As Panteras, pelo placar de 5 a 2.

Realizada pela Associação da Liga Esportiva de Parintins – ALEPIN, com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV, a Copa Parintins de Futebol tem prosseguimento nesta quinta-feira, 02 de dezembro, com dois jogos no naipe feminino:

18h30min: Santa Maria (Vila Amazônia) X Esporte Brasil

20h: Nacionalinas X Eurosono

Texto: Kedson Silva

Fotos: Juçara Gimaque