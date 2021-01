Saúde de Parintins reforça atendimentos por conta do agravamento da Covid

A Semsa divulgou nota informando a readequação no atendimento na cidade.

NOTA INFORMATIVA

A Prefeitura de Parintins informa que iniciou na manhã desta segunda-feira, 11 de janeiro, iniciou a readequação no atendimento nas unidades básicas de saúde do município por conta do agravamento da pandemia do coronavírus.

A Secretaria de Saúde informa também que os atendimentos estão ocorrendo normalmente, mas que em alguns casos podem ocorrer problemas com falta de profissionais devido à expressiva infecção e possível reinfecção destes trabalhadores pelo novo coronavírus. Somente na semana passada, pelo menos quatro profissionais médicos tiveram que deixar o atendimento por conta de contaminação.

A Prefeitura reitera todo esforço que vem realizando desde o início da pandemia para atender a toda a população de Parintins com qualidade. Aproveita para solicitar também novamente que a população redobre as medidas de prevenção contra a COVID-19.

Prefeitura Municipal de Parintins

Secretaria Municipal de Saúde