Saúde e Educação: Vereador Telo destaca ações municipais voltadas à zona rural

Sejam por meio de emendas parlamentares ou com recursos próprios, as ações municipais em Parintins foram destacadas no discurso do presidente da Câmara, vereador Telo Pinto (PSDB), na sessão ordinária desta terça-feira (04/08) e exemplificou a entrega de ambulanchas. “Isso é reflexo da qualidade de vida e o cuidar bem das pessoas que necessitam do veículo, desse importante instrumento de saúde para salvar vidas”, enalteceu.

Informou a entrega da ambulancha intitulada “Amazonas” para a área denominada como ilhas. Com ela, completam 11 unidades para dar suporte em saúde a todas as calhas de Rios que formam o município.

Sugeriu que fique atracada na comunidade Saracura pelo facilidade de acesso. Além do Saracura vai atender as comunidades ambulancha Marajá, Remanso, Arco, Arquinho, Borralho, Saracura, Araçatuba, Águia, Vila Nova. O transporte fluvial é fruto de propositura do vereador suplente Renei Serrão (PL), em 2017, a quem rememorou os trabalhos e exaltou a representatividade à região do Mocambo.

Nesse viés, destacou a importância do Legislativo. “É importante o papel do vereador para que as coisas aconteçam, principalmente às pessoas que têm a necessidade de ter a mão do poder público para levar um pouco de qualidade de vida aos nossos irmãos. Temos a compreensão e o espírito público de realizar grandes investimentos na zona rural e não está sendo diferente agora com as comunidades das ilhas”, frisou.]

Na área da educação, informou que, durante a tarde, os parlamentares acompanhariam o prefeito Bi Garcia (DEM) às comunidades São Sebastião do Boto e São Sebastião da Brasília. A viagem destina para ordem de serviço à construção de duas escolas de concreto, com emendas do deputado Serafim Correa.

“É um projeto piloto, ousado, marca do prefeito Bi Garcia, marca dos seus governos, em estabelecer qualidade de ensino aos nossos irmãos Também tem a participação da Casa Legislativa quando apresenta os requerimentos solicitando essas escolas e o prefeito corre atrás para angariar os recursos e fazer esses investimentos na zona rural do nosso município”, ressaltou.

