Saúde na Comunidade: jovens médicos se juntam a ação solidária em Parintins

Saúde na Comunidade. Essa é a programação que é preparada para levar atendimento médico ao interior de Parintins, mais precisamente, na comunidade de São Tomé, no Rio Uaicurapá. A ação vai reunir quatro jovens médicos do município numa ação em saúde é promovida pelo grupo conhecido pelas promoções esportivas e sociais no município, o grupo Perebas.

A programação vai acontecer no dia 10 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças. Estarão nesta ação em saúde os médicos Gilmar Filho, Brena Elizandra, Julia Pontes, Rafael Dutra e Israel Reis. A iniciativa faz parte de um trabalho social que é realizado todos os anos pelo Perebas Esporte Clube. Além dos atendimentos médicos, haverá entrega de brinquedos, distribuição de lanches e brincadeiras com as crianças.

O Perebas convoca também a comunidade parintinense a ajudar. Quen poder colaborar com esta iniciativa com doação brinquedos, alimentos ou dar qualquer outro tipo de ajuda pode entrar em contato pelo fone 9999-1433 (Nicson Reis), ou através das redes sociais do Perebas Esporte Clube.

Por Eldiney Alcântara/SECOM