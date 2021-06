Saullo Vianna acompanha entregas de ações do Governo do Estado no Baixo Amazonas

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) cumpriu agenda, neste fim de semana, em alguns municípios do Baixo Amazonas – Maués, Boa Vista do Ramos, Nhamundá e Parintins. Na oportunidade, foram realizadas entregas de ações do Governo do Estado, que visam auxiliar a população afetada pela cheia dos rios. Além disso, também foram realizados mutirões de vacinação contra a Covid-19.

“Nesse final de semana, nós fizemos visitas a alguns municípios do Baixo Amazonas. Na quinta-feira, estivemos em Maués. Na sexta-feira, em Nhamundá e Boa Vista do Ramos. Hoje (26), em Parintins, trazendo anúncios no setor primário, na saúde, na educação, trazendo infraestrutura e políticas públicas, especialmente voltadas para o interior, para que a gente ajude nosso Estado neste momento tão difícil que a gente vive, com a pandemia e a maior cheia da história do Amazonas”, disse.

Em visita à Ilha Tupinambarana neste sábado, foram entregues ações de investimentos no Setor Primário e doações de cestas básicas aos artistas dos bois Caprichoso e Garantido. Além disso, foi realizado o mutirão de vacinação contra a Covid-19, contemplando pessoas de 23 anos ou mais.

“A vacina é a nossa única arma contra a pandemia, contra a Covid. E é de extrema importância, para que possamos vacinar nossa população, para que a vida possa, aos poucos, voltar ao normal, em especial aqui em Parintins, para que a gente possa ter o nosso Festival Folclórico. Esse setor do entretenimento cultural foi o primeiro que parou e o último que vai voltar, por conta do grande público. E a gente precisa que nossa população seja imunizada. Se Deus quiser, em 2022 teremos nosso festival, que é o que o parintinense espera”, afirmou.

Demais agendas

Na quinta-feira (24), o parlamentar esteve em Maués. A cidade recebeu mais de mil cestas básicas, além dos cartões Auxílio Enchente, que vão ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. Além de investimentos na educação, pelo Programa 4.0, com a entrega de 64 computadores para alunos e professores do 5º ano da Escola João Paulo II.

Na sexta-feira (25), Saullo Vianna esteve em Nhamundá e Boa Vista do Ramos. As cidades receberam doações de cestas básicas para pescadores, crédito rural para o Setor Primário e investimentos na educação, com cursos ofertados pelo Cetam.

Assessoria Parlamentar

Publicado por Carlos Frazão/JI