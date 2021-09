Saullo Vianna apresenta ações do mandato em bairros de Itacoatiara

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) esteve em Itacoatiara, nesta sexta (24) e sábado (25), onde visitou os bairros Piçarreira, Mutirão e Nogueira Júnior. O parlamentar conversou com moradores e acompanhou de perto as necessidades das comunidades. Na oportunidade, ele também participou de uma ação da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Em visita aos bairros, Saullo acompanhou as ações do mandato direcionadas para o município. O deputado destacou, ainda, a importância de estar sempre presente nas cidades do interior. Para ele, só é possível representar uma comunidade quando se conhece de perto a realidade e dificuldades dos moradores.

“Eu faço questão de estar sempre presente nos municípios do interior, conhecendo a realidade das pessoas, conversando, entendendo quais são suas dificuldades, para que possamos ajudar por meio do nosso mandato e lutar por melhorias”, disse.

Além disso, o deputado destacou a necessidade de emancipação dos municípios do interior, para que tenham as mesmas oportunidades, assim como a capital.

“Nós vamos fazer com que tenhamos uma sociedade igualitária, para que todo mundo tenha os mesmos direitos. Nós precisamos dar pro povo do interior as mesmas oportunidades que o povo da capital tem. E isso é um débito que nós políticos temos com nosso Estado”, afirmou.

Ações de cidadania

No sábado, Saullo Vianna participou de uma ação da Sejusc, que levou para Itacoatiara serviços de emissão de documentos, inscrição em programas sociais, além da entrega de cestas básicas e cadeiras de rodas para crianças com necessidades especiais.

“Essa ação traz a mensagem de que nós nos importamos com Itacoatiara. Ações de cidadania ajudam muito as pessoas, principalmente as que têm mais necessidades. Quando a gente trabalha para melhorar a educação, saúde, esporte e cidadania, nós transformamos a vida das pessoas”, pontuou.

Assessoria Parlamentar

Publicado por Carlos Frazão/JI