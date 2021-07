Saullo Vianna apresenta ações e discute melhorias com lideranças em Parintins e Barreirinha

Em visita aos municípios de Parintins e Barreirinha, o deputado estadual Saullo Vianna (PTB) reuniu-se com apoiadores e lideranças para ouvir as principais demandas das cidades. Na oportunidade, ele apresentou os resultados das atividades parlamentares, firmando compromisso de buscar ainda mais recursos para beneficiar os moradores do interior.

Em Parintins, o deputado falou sobre os avanços na regionalização da saúde. Segundo Saullo Vianna, há um projeto do Estado em que visa implantar Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), em municípios polos, para que cidades vizinhas também possam ter acesso aos atendimentos de média e alta complexidades, sem a necessidade de transferir pacientes para a capital.

“Isso é um avanço, a questão da UTI é algo que nunca teve na história do Amazonas. A gente tem, na função de fiscalizador, cobrado para que esse projeto saia do papel e que tenha esse ganho na saúde. O projeto já está desenhado, já está na fase de montagem, inclusive de orçamento”, afirmou.

Para o município de Parintins, o deputado já destinou mais de R$ 5 milhões de reais em emendas. Os recursos serão aplicados na área de educação, com a construção de novas escolas e ginásios, além dos investimentos em saúde e assistência social.

Questionado sobre seus projetos políticos futuros, o parlamentar afirmou que, no momento, está focado em dar continuidade no seu mandato atual, e que no momento adequado ele começará a construir um trabalho político-eleitoral.

“Hoje eu sou candidato a fazer a minha obrigação, que é de executar um excelente mandato como deputado estadual. O processo eleitoral só vai acontecer no segundo semestre de 2022. Quando chegar a hora, nós vamos colocar nosso nome à disposição”, pontuou.

Barreirinha

Em Barreirinha, o parlamentar visitou uma escola, hospital, estádio e também reuniu-se com lideranças do setor primário. A questão da saúde foi colocada como prioridade de melhoria no município.

“Em Barreirinha, pude conversar com líderes de comunidades rurais, para entender as principais necessidades do Setor Primário e saber como contribuir. Visitei também o Hospital Coriolano Cidade Lindoso, que teve parte da estrutura afetada pela cheia, do qual apresentaremos requerimento, junto ao Governo do Estado, solicitando sua reforma e revitalização”, afirmou.

Por meio de emendas, o deputado já destinou R$ 50 mil reais, que serão utilizados na compra de tratoritos, beneficiando a produção e economia local.

Assessoria Parlamentar

Publicado por Carlos Frazão/JI