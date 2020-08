Saullo Vianna apresenta projeto para incentivar manuseio de plantas medicinais

O uso de plantas para fins medicinais é uma prática comum e bastante popular no Amazonas, especialmente em municípios do interior e comunidades rurais distantes das áreas urbanas. Visando dar mais segurança no manuseio e preparo de chás, por exemplo, o deputado Saullo Vianna (PTB) apresentou Projeto de Lei propondo a criação do Programa ‘Farmácia Caseira”. O PL está em tramitação na Assembleia Legislativa do Amazonas.

Saullo explicou que o programa tem como finalidade incentivar a qualidade de vida por meio de tratamentos preventivos com utilização correta de plantas medicinais encontradas em abundância na flora amazônica.

Segundo ele, o ‘Farmácia Caseira’ visa resgatar uma prática utilizada por nossos antepassados sem o risco de complicações por conta de reações que algumas substâncias podem causar. “O Amazonas é rico em biodiversidade e herdamos de nossos avós a utilização de chás e cremes, com produtos extraídos da natureza para curar algumas doenças. Por que não incentivar essa prática de forma segura? Esse é o objetivo do programa.”

Farmácia Caseira

No PL consta a realização de palestras em escolas, igrejas e centros sociais sobre a importância de plantas para prevenção e tratamento de diversas doenças; treinamento prático com botânicos sobre cultivo e plantio; treinamento com farmacêuticos indicados pela Secretaria de Estado da Saúde (Susam) quanto à produção e armazenamento de cremes, chás e inaladores; distribuição de mudas e plantas medicinais para população.

Por Mahira Maia, assessoria parlamentar

Postado por Carlos Frazão/JI