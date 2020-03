Saullo Vianna assume presidência municipal do PTB em Manaus

Na manhã desta terça-feira, 10 de março, durante seu pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado Saullo Vianna anunciou sua filiação ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). O parlamentar assume a presidência da executiva municipal e a vice-presidência da executiva estadual do PTB no Amazonas.

“Recebo essa missão com muita honra, entusiasmo e com o objetivo de construir um partido forte em todo o Amazonas. A partir de agora, vamos trabalhar para o PTB ser um dos principais protagonistas das eleições de 2020”, disse ele.

De acordo com o deputado, o partido está passando por um processo de reformulação e fortalecimento, estando em fase de conversas e definições para filiações de pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores em diversos municípios com o propósito de defender políticas públicas que priorizem o desenvolvimento do Estado.

Vianna ainda antecipou que no dia 9 de abril, o PTB vai receber em suas fileiras o vice-governador Carlos Almeida e prefeitos de mandato do interior do Amazonas.

“O PTB vai participar ativamente da eleição a prefeito de Manaus em 2020. Eu e o vice-governador Carlos Almeida não somos candidatos e iremos trabalhar em conjunto para tornar o partido forte em todo o Amazonas”, frisou Saullo.

Mahira Maia/Gabinete do deputado Saullo Vianna

Publicado por Carlos Frazão/JI