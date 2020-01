Saullo Vianna contempla interior com mais de R$ 4 milhões em emendas

Saullo destinou R$ 1,7 milhão para reforma de escolas da rede pública que será feito por meio de convênio com a prefeitura de Parintins e ainda emendas para saúde e assistência social.

O deputado Saullo Vianna destinou R$ 4,8 milhões de suas emendas parlamentares para o interior do Amazonas. Dezenove das 26 emendas apresentadas por Saullo vão beneficiar os municípios de Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Careiro Castanho, Maués, Nhamundá, Novo Airão, Parintins, Silves e São Sebastião do Uatumã.

Os recursos foram aprovados no Orçamento estadual para o ano de 2020. Saullo disse que optou por priorizar a destinação de recursos para infraestrutura dos municípios do interior e o fortalecimento do setor primário visando melhorar a vidas pessoas além de promover a geração de emprego e renda.

“Firmei o compromisso de ser o deputado representante do interior e é o que tenho feito desde fevereiro de 2019, quando assumi meu mandato. Conhecer de perto a realidade foi fundamental para definir a destinação das emendas”, explicou.

Para fomentar a produção rural no municípios de Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Careiro Castanho e Nhamundá, Saullo destacou recursos que serão utilizados para aquisição de implementos agrícolas e destinados a produtores de cada município por meio da Secretaria de Produção Rural (Sepror).

A construção de poços artesianos na zona rural também tiveram recursos destacados por Saullo Vianna. Um deles, na Comunidade de Cutipanã, no município de Nhamundá e outro, na Comunidade de São Sebastião de Itapani, no município de Silves.

Na Saúde, o deputado destinou R$ 700 mil para a Prefeitura investir em reformas e construção de novas Unidades Básicas para ampliar a rede de atendimento em Novo Airão. Já para o município de Maués, Saullo destacou recursos para aquisição de ambulancha e construção de praça na Lagoa do Prata.

Na Educação, Saullo destinou R$ 1,7 milhão para reforma de escolas da rede pública que será feito por meio de convênio com a prefeitura de Parintins. Ainda para o município de Parintins foram destinadas emendas para saúde e assistência social.

“O interior precisa de oportunidades e de certa forma, por meio das emendas, conseguimos atender demandas específicas que vão fazer a diferença na vida de inúmeras famílias e ajudar na geração de emprego e renda”, concluiu.

Mahira Maia/Assessoria de Imprensa