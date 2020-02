Saullo Vianna continua formalizando pedidos de melhorias para os municípios

O deputado Saullo Vianna apresentou, por meio de requerimentos formalizados junto à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas, pedidos de melhorias, desta vez para o município de São Sebastião do Uatumã, localizado a 247 km de Manaus.

Um deles, encaminhado por meio de indicativo ao Governo do Estado e à Reitoria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Saullo solicita que sejam adotadas providências para que o Núcleo da UEA do município seja inaugurado.

“O funcionamento do Núcleo da UEA é um pedido da população de São Sebastião do Uatumã e é de suma importância para o crescimento e desenvolvimento do município uma vez que diversas pessoas passarão a ter oportunidade de se capacitar profissionalmente”, explicou.

Recuperação da orla

O parlamentar também pede, por meio de requerimento direcionado à Secretaria de Estado da Infraestrutura, que sejam feitas obras para recuperação da orla de São Sebastião do Uatumã.

Segundo relatos de moradores do município, desde 2018, o local encontra-se em péssimas condições o que pode ocasionar em acidentes graves aos que trafegam pela área.

Mahira Maya/Gabinete do deputado Saullo Vianna

FOTO: Samuel Costa