Saullo Vianna debate soluções de infraestrutura com moradores do Careiro Castanho

Em conversa com moradores do Careiro Castanho, nesta quinta-feira (7), o deputado Saullo Vianna (PTB) abriu o diálogo sobre os principais pleitos e apresentou soluções para a cidade. Infraestrutura foi a demanda mais solicitada. Há anos, o município vem sofrendo com a falta de pavimentação asfáltica, principalmente nos ramais.

O deputado realizou uma reunião para ouvir as necessidades diretamente dos moradores e lideranças da cidade. Famílias das zonas rurais e urbanas levaram suas reivindicações para dialogar com o parlamentar.

“Grande parte da população mora na estrada, nas comunidades de zona rural, e tem essa dificuldade. Principalmente, por conta da produção, para quem produz e gera renda para o município”, disse.

Saullo assumiu o compromisso de levar as pautas ao governo do Estado e aos órgãos competentes, garantindo dignidade às famílias do Careiro Castanho.

“Eu me coloco como alguém que quer ser defensor da causas do interior e, principalmente, aqui do Careiro Castanho. Quero usar o nosso mandato para ajudar o município, batendo na porta do governador, dos secretários, para que as políticas públicas cheguem com qualidade, na saúde, segurança, educação e também no turismo”, ressaltou.

Assessoria Parlamentar

Publicado por Carlos Frazão/JI