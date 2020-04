Saullo Vianna defende criação de ‘Kit Prevenção’

Preocupado com o aumento crescente de casos confirmados por coronavírus no Amazonas, o deputado Saullo Vianna (PTB) formalizou Projeto de Lei sugerindo a criação do programa ‘Kit Prevenção’ com itens considerados necessários de proteção contra a doença.

A iniciativa, segundo o parlamentar, tem como finalidade reforçar as ações de política pública diante da pandemia. Em março, o governo decretou estado de calamidade pública e desde então tem ampliado diversas frentes de atuação para conter a propagação do vírus no estado.

De acordo com a proposta, o kit deve incluir além de álcool em gel, material de higiene pessoal e itens de prevenção, como máscaras e luvas, para ser distribuído a famílias em situação de vulnerabilidade social, como forma de garantir proteção aos menos favorecidos.

Até a presente data, o Amazonas registrou casos confirmados em mais de 20 municípios do estado, com maior incidência na capital e no município vizinho de Manacapuru.

Máscaras

A grande procura por itens de proteção tem resultado na escassez de muitos deles, como as máscaras, por exemplo. De acordo com orientação do Ministério da Saúde, a população pode utilizar máscaras de tecido para prevenir contágio por Covid-19.

Diante disso, Saullo Vianna apresentou também Projeto de Lei autorizando o Poder Executivo a firmar convênio com associações e cooperativas de costureiras, ou demais associações não governamentais que possuam ateliê de corte e costura, para confecção de máscaras de tecido. A propositura sugere ainda que o Estado incentive a produção e distribuição gratuita das máscaras.

