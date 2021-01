Saullo Vianna defende prorrogação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda no Amazonas

Deputado estadual apresentou indicativos ao Governo Federal e à bancada do Amazonas no Congresso Nacional para que auxilio aos trabalhadores do Estado seja concedido também neste ano

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) apresentou indicativos ao Governo Federal e à Bancada Federal para solicitar a prorrogação dos benefícios do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda aos cidadãos do Amazonas. Além da suspensão dos contratos de trabalho e demais benefícios à indústria e às empresas.

“O Governo Federal tem condições de atender essa solicitação e vamos trabalhar para que isso aconteça. O Amazonas está vivendo um momento particular com o estado de calamidade da saúde e o fechamento do comércio – lockdown – por conta do agravamento da pandemia. Além disso, existe a necessidade de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, de modo a que se evite a perda de empregos e falimento completo da população amazônida”, justificou Saullo Vianna.

“Com isso, estaremos oferecendo condições, para que inúmeros trabalhadores possam sobreviver pois estarão sem seus rendimentos, não tendo como continuar a exercer o ofício com o novo fechamento do comércio e serviços”, completou o deputado.

O pedido encaminhado ao Governo Federal foi apresentado também à bancada do Amazonas no Congresso Nacional para que o pedido seja reforçado pelos demais parlamentares. O objetivo é atender a demanda emergencial da categoria trabalhadora de baixa renda, para que possam ter a dignidade recuperada pois atualmente não podem exercer seu trabalho plenamente.

Por Mahira Maia, assessoria parlamentar

Postado por Carlos Frazão/JI