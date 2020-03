Saullo Vianna destaca ações da Afeam no interior do Amazonas

A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) apresentou balanço da primeira ação itinerante no interior que atendeu municípios da calha do Baixo e Médio Amazonas no mês de fevereiro. Da tribuna, o deputado Saullo Vianna (PTB) destacou a iniciativa e adiantou que na próxima semana, a Afeam irá fazer atendimentos nos municípios da calha do Juruá.

A Afeam realizou 346 operações de crédito nos municípios de Maués, Boa Vista do Ramos, Urucurituba, Silves, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã, Urucará, Barreirinha, Nhamundá, um investimento de R$ 1,754 milhão.

“Mais de 300 micro e pequenos empresários e produtores rurais tiveram acesso a crédito sem muita burocracia a juros baixos, o que facilita o crescimento da atividade econômica e desenvolvimento nesses municípios. Investir no interior é garantir oportunidades para quem mora no interior”, ressaltou Saullo.

Em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e Sebrae, a próxima calha a ser contemplada será a do Juruá.

Entre os dias 16 e 19 de março, Afeam vai atender micro e pequenos empresários dos municípios de Carauari, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati e Juruá.

Assessoria do Deputado