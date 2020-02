Saullo Vianna destaca investimentos da Afeam nos municípios do Médio e Baixo Amazonas

Da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Saullo Vianna destacou a iniciativa da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) que, a partir da próxima segunda-feira (10), vai iniciar as ações itinerantes de crédito nos municípios que compõem as calhas do Médio e Baixo Amazonas: Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Itapiranga, Maués, Nhamundá, São Sebastião do Uatumã, Silves, Urucará e Urucurituba.

Com orçamento de mais de R$ 2 milhões em crédito, as ações acontecem durante todo o ano e o atendimento será dividido por etapas. O calendário conta com o apoio técnico do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), para atendimento ao setor primário, e do Sebrae/AM, para atender o setor de comércio e serviço.

Saullo ressaltou a importância do desenvolvimento do setor primário ao beneficiar o micro e pequeno produtores. “Por muito tempo, os créditos da Afeam beneficiaram os grandes empresários, e desde 2019, a política da Afeam passou a beneficiar os micro e pequenos produtores e empresários do interior, levando mais oportunidades para geração de emprego e renda aos municípios.”

Cronograma e atendimento

Para ter acesso ao calendário completo das ações, o cliente poderá consultar o site www.afeam.am.gov.br ou obter informações por meio da Central de Atendimento do órgão: 0800-286-3066. A Afeam possui seis postos de atendimentos no interior: Itacoatiara, Manacapuru, Manicoré, Rio Preto da Eva, Parintins e Tefé podem demandar crédito durante o todo ano.

Mahira Maia/Gabinete do deputado Saullo Vianna