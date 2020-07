Saullo Vianna destaca melhorias na infraestrutura em Nhamundá, São Sebastião do Uatumã e Boa Vista do Ramos

Da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas, na sessão desta quarta-feira, 29, o deputado Saullo Vianna (PTB) adiantou que as obras de infraestrutura nos municípios de Nhamundá, São Sebastião do Uatumã e Boa Vista do Ramos estão previstas para começar ainda neste verão.

O parlamentar disse que tanto a obra de contenção na orla de Nhamundá quanto a de recuperação da orla de São Sebastião do Uatumã são pleitos antigos dos moradores dos dois municípios. “Conheci in loco a necessidade dessas obras durante visitas aos dois municípios e solicitei à Seinfra que já sinalizou o início das obras para este verão”, explicou.

Sistema viário

Saullo frisou ainda que o município de Boa Vista do Ramos também será contemplado com obras de recuperação no sistema viário que preveem serviços de asfaltamento e drenagem, por exemplo.

“A estrada que liga ao polo da UEA, por exemplo, que está localizado em um bairro afastado e que hoje é piçarrada, vai receber asfalto, algo que a população já esperava há muito tempo”, disse Saullo.

De acordo com a Seinfra, o total de investimentos para conclusão dos serviços em Nhamundá é de R$ 2,5 milhões; em São Sebastião do Uatumã, R$ 4 milhões e em Boa Vista do Ramos, R$ 10 milhões.

