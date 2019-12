Saullo Vianna destaca retomada da Expopin para fortalecimento da economia do baixo Amazonas

O deputado Saullo Vianna esteve no município de Parintins nesse sábado (14) para prestigiar a abertura da 34a. Exposição e Feira Agropecuária de Parintins, a Expopin. O evento que já foi um dos mais importantes do interior do Estado nesse segmento não era realizado há pelo menos quatro anos devido à ausência de incentivos do governo. A Expopin acontece até o dia 22 de dezembro no Parque de Exposições da cidade.

O início da Expopin foi marcado por uma cavalgada que saiu da frente da Catedral de Nossa Senhora do Carmo com destino ao Parque de Exposições Luiz Lourenço de Souza. O governador Wilson Lima, vice-governador Carlos Almeida, o titular da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), Petrucio Magalhães e o titular da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), Flávio Antony, participaram do ato que, contou também com a presença de pecuaristas da região do baixo Amazonas e autoridades locais.

Para Saullo, que é o único deputado representante de Parintins na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), a retomada da Expopin reforça o compromisso do atual governo com o desenvolvimento do interior. Saullo destacou ainda, a proposta que prevê a criação de uma Frente Parlamentar para o fortalecimento e desenvolvimento do setor primário em todo interior.

“O governador Wilson Lima já havia firmado esse compromisso em junho deste ano, e agora estamos participando deste importante evento que já foi um dos maiores do Amazonas. Como deputado representante da terra, irei trabalhar junto com governo e a prefeitura para trazer este título de volta a nossa querida Parintins, assim como não medirei esforços para ver nosso setor primário fortalecido em todo interior”, ressaltou.

O deputado aproveitou sua passagem pela Ilha Tupinambarana para visitar a UBS Fluvial e a UBS Adrin Verçosa, no bairro Itaúna 2, acompanhado do prefeito Bi Garcia, da primeira-dama e dos colegas de Parlamento, Belarmino Lins, Joana D’arc, Alessandra Campêlo e Therezinha Ruiz. “Feliz em ver que as emendas parlamentares estão sendo liberadas pelo governo do Estado e executadas pela prefeitura. Quem ganha é a população de Parintins”, destacou Saullo.

Assessoria de Imprensa

Fotos: Michel Melo/Secom