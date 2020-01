Saullo Vianna destaca uso dos recursos do FTI para conclusão de UBS em Novo Airão

O deputado Saullo Vianna participou, neste sábado (18), ao lado do governador Wilson Lima, do prefeito Frederico Jr e outras autoridades, da entrega da Unidade Básica de Saúde Josefa Savedra. A UBS foi concluída, após oito anos parada, com parte dos recursos do FTI liberados ano passado pelo governo para serem aplicados na Saúde.

Ao todo, o município de Novo Airão recebeu R$ 1.156.387,75 do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) auxiliou o término da obra.

O deputado Saullo Vianna lembrou o papel importante da Assembleia Legislativa, em 2019, quanto ao remanejamento do FTI para a Saúde. “Algo que foi possível após inúmeras tratativas com o Executivo Estadual, deputados e prefeitos do interior. É bom muito gratificante ver que Novo Airão aplicou de forma correta os recursos que recebeu do FTI e de fato, investiu em melhorias na saúde”, salientou o parlamentar.

Saullo disse ainda que destinou R$ 700 mil de suas emendas impositivas para serem aplicados também em melhorias na saúde de Novo Airão. “O recurso no valor de R$ 700 mil será destinado para reforma e construção de novas UBS.”

Ainda na área da saúde, o governo estadual entregou novos equipamentos para o laboratório da Unidade Hospitalar de Novo Airão, que teve a oferta ampliada graças também à utilização de parte dos recursos do FTI. Wilson Lima adiantou que para 2020, a parcela do FTI para Novo Airão será maior que a do ano passado.

Sistema viário

Também neste sábado, o governador Wilson Lima inaugurou o sistema viário do bairro Caminho das Índias. A obra, executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), faz parte do pacote de obras do Governo do Amazonas voltado para a revitalização do sistema viário do município, que inclui 69 ruas e avenidas, com investimento na ordem de R$ 5.479.499,67.

Além da entrega do novo sistema viário do bairro, Wilson Lima determinou ao secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, que seja feita uma ação emergencial de tapa-buracos no AM-070.

No bairro Caminho das Índias foram realizados os serviços de pavimentação, recapeamento, meio-fio, sarjetas e, ainda, sinalização horizontal e vertical, com os serviços de reforço de base e sub-base e pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) nas vias: rua da Tarântula, rua Almerinda Malaquias, continuação da rua Puduari e continuação da rua Josefa Saavedra, perfazendo um total de 10.644 m² de intervenção.

Também foram implantados no bairro 3,7 mil metros de meio-fio e sarjeta nas ruas da Tarântula, Almerinda Malaquias, Antenor Guimon, Puduari e Josefa Saavedra, além da Travessa Puduari. A sinalização horizontal das ruas foi feita em tinta acrílica.

Mahira Maia

Fotos: Samuel Costa