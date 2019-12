Saullo Vianna diz que problema da água de Parintins precisa ser solucionado

Com o superintendente do CPRM, José Maria Maia no dia da entrega do relatório.

Um estudo feito pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) apontou que a qualidade da água no município de Parintins está imprópria para o consumo humano.

O relatório final do estudo foi apresentado essa semana na Assembleia Legislativa do Amazonas e para o deputado Saullo Vianna é um alerta para que as autoridades responsáveis apresentem soluções urgentes para o problema.

“O CPRM analisou, durante um ano, a qualidade da água de Parintins e infelizmente, comprovou que ela está inadequada para o consumo. É a saúde da população que está em risco e medidas urgentes precisam ser tomadas pela prefeitura que é a responsável pelo abastecimento de água no município”, afirmou.

Saullo reconheceu o trabalho do CPRM e a atuação conjunta das Comissões de Geodiversidade, Minas e Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Aleam e se colocou à disposição para colaborar para que a população de Parintins tenha acesso à água sem riscos de contaminação.

Mahira Maia, gabinete do deputado Saullo Vianna