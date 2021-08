Saullo Vianna encaminha 54 requerimentos à Prefeitura de Maués, visando desenvolvimento e melhorias para a cidade

(Foto: Divulgação/Internet)

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) encaminhou 54 requerimentos à Prefeitura de Maués, neste mês de agosto, solicitando providências para problemas de asfaltamento, iluminação, infraestrutura, saneamento básico e saúde. O parlamentar também ressaltou sobre emendas de sua autoria, que foram destinadas ao município, totalizando R$ 100 mil.

Por meio de emendas parlamentares, Saullo já destinou R$ 100 mil para Maués. Os recursos serão aplicados no Setor Primário, na aquisição de fornos e motores à gasolina.

Pensando ainda no desenvolvimento dos moradores da cidade, o deputado encaminhou requerimento solicitando a criação de um programa de capacitação profissional, com oportunidade de encaminhamento ao mercado de trabalho.

“Além de capacitar e abrir oportunidades, também é importante a criação de projetos com foco no desenvolvimento da atividade econômica da cidade, suprindo a necessidade de emprego e renda dos moradores no próprio município”, completou.

Para infraestrutura, Saullo solicitou asfaltamento nos bairros Ramalho Júnior, Santa Luzia, Senador José Esteves 1 e Donga Michiles. Foi solicitado, ainda, que a prefeitura realize operação de ‘tapa buraco’ na Rua Adolfo Carneiro, bairro Mário Fonseca; e Rua Adolfo Carneiro, bairro Donga Michiles.

O deputado também pediu para que o Executivo municipal cobre providências, junto a empresa Amazonas Energia, sobre o problema da falta de iluminação nos bairros Santa Luzia, Santa Tereza e São Domingos. Além disso, a concessionária terá que explicar o motivo da constante falta de energia que vem atingindo os bairros Mirante do Éden, Santa Tereza, Mário Fonseca e Centro.

“Recebemos bastante denúncias de moradores sobre os serviços realizados pela empresa. Por meio de requerimentos, pedimos para que a prefeitura cobre a Amazonas Energia e que toma providências para resolver os problemas dessa população”, disse Saullo Vianna.

Saneamento básico

A falta de saneamento básico atinge muitos moradores de Maués. Segundo relatos, os bairros Ramalho Júnior, Santa Luzia, Santa Tereza, Senador José Esteves 1 e 2, além do Novo Bairro são uns dos mais atingidos.

Limpeza de bueiros, problemas na rede de esgoto, falta de escoamento de água, pavimentação e meio fio foram problemas relatados por moradores dos bairros Centro, Mirante do Éden, Centro, Mário Fonseca, Donga Michiles.

Já a falta de limpeza pública e coleta de lixo tem afetado moradores dos bairros Santa Luzia, São Domingos, Senador José Esteves 2, Centro, Mário Fonseca e Mirante do Éden.

“Conversando com lideranças e moradores, percebemos que este tem sido um dos principais problemas na cidade. São problemas que afetam a qualidade de vida dessas comunidades. Com os requerimentos, pedimos que a prefeitura trabalhe para atender essas demandas”, afirmou.

Segurança

A falta de policiamento ostensivo na cidade também foi uma das demandas apresentadas pelo município. Saullo solicitou à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) que realize o serviço, principalmente, nos bairros Ramalho Júnior, Santa Luzia, Senador José Esteves 1 e 2, Centro, Donga Michiles e Mirante do Éden, que tiveram maior incidência no número de relatos.

“Os moradores, muitas vezes, se veem ameaçados, com medo de sair de casa, até mesmo durante o dia. Solicitamos com urgência que Secretaria de Segurança atenda nosso pedido e reforce o policiamento ostensivo nos bairros”, acrescentou.

Saúde

A carência de Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) tem afetado principalmente os moradores dos bairros Santa Luzia, Senador José Esteves 2, Donga Michiles e Mirante do Éden, que precisam buscar atendimentos em locais mais distantes.

“A construção de novas UBS’s seria de extrema importância, visto que muitos moradores precisam se deslocar para lugares mais distantes, quando precisam de algum atendimento de saúde. Com novas unidades nesses locais, bairros vizinhos também serão beneficiados”, pontuou.

