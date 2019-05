SAULLO VIANNA FAZ AVALIAÇÃO DE 100 DIAS DE MANDATO

Na avaliação dos 100 dias de mandato, o deputado estadual Saullo Vianna (PPS) destacou que tem aprendido muito a cada dia como legítimo representante do povo do Amazonas. “A experiência tem sido incrível. Nesses cem dias, tenho aprendido e me esforçado muito para estar atualizado e assim, buscar ter um debate de alto nível em plenário. O trabalho do deputado é estar próximo à população, conhecendo a realidade, ouvindo as demandas e procurar soluções para cada uma delas. Tenho feito isso e continuarei fazendo”, afirmou.

Nesse período, o deputado Saullo Vianna esteve nos municípios de Autazes (distante 113 km em linha reta de Manaus), Boa Vista do Ramos (271 km de Manaus), Maués (276 km), Nhamundá (383 km) e Parintins (369 km), cidade onde estão suas raízes familiares. De acordo com ele, a agenda pelo interior será constante durante seu mandato.

“Conheço as dificuldades que as famílias do interior enfrentam no dia a dia. Continuarei visitando as comunidades mais remotas do nosso Estado, como estive recentemente no Sagrado do Aduacá, zona rural do município de Nhamundá. Fui eleito graças à confiança das pessoas e estar próximo a elas, a quem nós devemos, de fato, prestar conta do nosso mandato, é o que irei fazer. Sou da bancada do povo.”

No Parlamento, o deputado Saullo Vianna é presidente da Comissão de Promoção Social e Cultural e vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Também faz parte como membro das Comissões de Turismo e Fomento, Obras e Serviços Públicos, Geodiversidade, e é suplente nas Comissões de Segurança Pública e Agricultura.

Dentre as propostas apresentadas, Saullo pediu gratuidade em eventos culturais e esportivos para transplantados e doadores de órgãos em vida e a obrigatoriedade de matrícula em escolas da rede pública estadual a alunos com deficiência. “Por meio de iniciativas como essas, pretendemos oferecer dignidade às pessoas”, explicou.

No mês de março, o parlamentar viajou a Brasília, e junto com o deputado federal Delegado Pablo (PSL), foi intermediador do diálogo entre presidentes dos bumbás Caprichoso e Garantido no Ministério do Turismo. Na ocasião, o Ministro Marcelo Álvaro disse que o Festival de Parintins esse ano vai ter o apoio do Governo Federal. “Sem dúvida, uma grande conquista para nossa Cultura”, salientou Saullo.

“Intermediar diálogo e buscar soluções junto às categorias e o Executivo, seja da capital ou do interior, e assim assegurar melhores serviços às famílias do Amazonas é nosso principal compromisso”, assegurou.

Assessoria do Deputado