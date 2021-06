Saullo Vianna firma compromisso com pescadores em visita à sede da Fetape

No Dia do Pescador, comemorado nesta terça-feira (29), o deputado Saullo Vianna (PTB) visitou a sede da Federação dos Trabalhadores de Pesca e Aquicultura do Amazonas (Fetape-AM), que completou um ano de atuação. Localizado na Avenida Joaquim Nabuco, Centro de Manaus, o espaço abrigará pescadores que estejam de passagem pela capital e contará com exposições culturais. Durante o evento, o parlamentar firmou o compromisso de destinar emendas, em 2022, para a federação.

“Da minha parte, quero deixar uma mensagem de que o setor da pesca pode contar com nosso trabalho, nossa dedicação, nosso mandato, para que a gente possa, dia após dia, trazer benefícios e conquistas que os pescadores tanto precisam. Desde já, quero deixar meu compromisso, para que, em 2022, possamos apresentar uma emenda para ajudar a federação nos pleitos que ela precisar”, afirmou Saullo Vianna.

A Fetape-AM representa 35 organizações da pesca artesanal do Amazonas, entre colônias, sindicatos e associações. Com o novo espaço, a instituição oferecerá hospedagem aos pescadores e familiares que tiverem a necessidade de vir a Manaus, tendo a estadia máxima de três dias. Saullo Vianna destacou a relevância da categoria para o Estado.

“O nosso compromisso é com o interior, de poder trazer geração de emprego, renda, dignidade para os trabalhadores da pesca. Vocês têm um trabalho fundamental, que, muitas vezes, pode não ser visto pelas pessoas, mas vocês ajudam muito no crescimento do nosso Estado, principalmente trazendo a questão da renda e levando dignidade para as pessoas do interior”, ressaltou.

A sede da Fetape-AM também contará com um espaço cultural, com salas interativas, exposição de objetos, tipos de pescarias, painéis, depoimentos de pescadores tradicionais e vídeos da pesca do pirarucu.

