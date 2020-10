Saullo Vianna homenageia fundador da Fapeam com Medalha do Mérito Educacional

A honraria foi recebida pela viúva do homenageado, Rita Barbosa.

Profissionais da Educação do Amazonas foram homenageados durante Sessão Especial, nesta quinta-feira (29), com a entrega da Medalha do Mérito Educacional Ignês de Vasconcellos Dias na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam).

O deputado Saullo Vianna (PTB) agraciou o Professor Doutor José Aldemir de Oliveira, in memoriam, pesquisador especialista em Amazônia e fundador da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). A honraria foi recebida pela viúva do homenageado, Rita Barbosa.

“O Professor Doutor José Aldemir teve sua vida completamente relacionada à Amazônia, terra a qual dedicou suas pesquisas, sendo fundador da Fapeam, dentre os inúmeros feitos que concretizou na área da educação. O legado dele merece ser lembrado e por isso, hoje, estamos felizes de poder conceder essa homenagem que foi entregue a sua esposa”, disse Saullo.

Sobre a Medalha

A Medalha do Mérito Legislativo Educacional foi instituída em 2009 na Aleam. O objetivo é homenagear os profissionais da educação que se destacam por seus méritos na área tanto na rede pública quanto na rede privada. Cada um dos 24 deputados escolhe um profissional para receber a honraria e o Fórum de Educação do Amazonas pode indicar até 10 nomes.

Sobre o homenageado

José Aldemir de Oliveira dedicou a vida a pesquisar a Amazônia inserida no contexto mundial, analisando a vida no centro urbano e também a vida da população nas localidades distantes das grandes cidades e dos povos da floresta.

Nasceu no dia 9 de agosto de 1954, no município do Careiro, interior do Amazonas. Licenciado em Estudos Sociais, em 1981, e em Geografia, em 1983, pela Universidade Federal do Amazonas, foi professor do ensino fundamental e médio na Escola Estadual Ondina de Paula Ribeiro, pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Amazonas, entre 1980 e 1987; executou funções administrativas na Fundação Projeto Rondon entre 1982 e 1987.

Ingressou no magistério superior, em 1988, na Universidade Federal do Amazonas, onde se tornou Professor Titular, cargo que ocupou até a data de seu falecimento, em novembro de 2019. Desenvolveu atividades de pesquisa e orientação ao lado de pesquisadores e grupos de pesquisas conceituados – como Recime, Universitas e Fiocruz tanto no Núcleo de Estudos e Pesquisas das Cidades na Amazônia Brasileira (Nepecab) quanto no Programa de Pós-graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia e no Programa de Pós-Graduação em Geografia. Era bolsista produtividade do CNPq.

Foi o primeiro Diretor-Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM de 2003 a 2005, tendo iniciado, junto com uma equipe de notáveis, a criação do estatuto desta instituição. Foi Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas entre 2007 e 2009. Exerceu o cargo de Reitor da Universidade do Estado do Amazonas entre 2010 e 2013.

