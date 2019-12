Saullo Vianna indica o nome de Arlindo Junior para o Bumbódromo de Parintins

O deputado foi o autor da sessão que condecorou Arlindo Jr com a Medalha Ruy Araújo na Aleam.

O deputado estadual Saullo Vianna anunciou nesta segunda-feira, 30, que vai formalizar junto ao Governo do Amazonas, indicativo para que o Bumbódromo de Parintins passe a ter o nome do artista Arlindo Jr.

Arlindo Jr faleceu, na noite de domingo, 29, em um hospital particular de Manaus, devido a complicações decorrentes de um câncer no pulmão. Saullo, que era amigo pessoal de Arlindo, explicou que é uma forma de homenagear o artista que evidenciou a cultura do boi bumbá de Parintins para o mundo.

“Tive a alegria de ser amigo pessoal do meu ídolo da infância, que foi o Arlindo Jr. O Pop da Selva, como ficou conhecido, deixou um legado imensurável para o Caprichoso e para a história do festival de Parintins. Estamos muito tristes com a partida dele e essa é uma maneira de eternizar o nome do artista que tanto contribuiu para a cultura amazonense”, ressaltou Saullo.

Em agosto deste ano, o parlamentar foi o autor da sessão que condecorou Arlindo Jr com a Medalha Ruy Araújo na Aleam. Na presença de amigos, familiares e torcedores dos dois bois, Arlindo, bastante emocionado, agradeceu a honraria.

Mahira Maia/Gabinete do deputado Saullo Vianna