Saullo Vianna parabeniza Garantido pelo título de campeão do 54o. Festival Folclórico de Parintins

O deputado Saullo Vianna (PPS), presidente da Comissão de Promoção Social e Cultural da Assembleia Legislativa do Amazonas, parabenizou o boi bumbá Garantido pela conquista do título de campeão do 54o. Festival Folclórico de Parintins.

A apuração aconteceu, na tarde desta segunda-feira (1o.), no auditório do Centro Cultural de Parintins, popularmente conhecido como Bumbódromo. Torcedores que acompanhavam do lado de fora, comemoraram o resultado e seguiram para festa da vitória no Curral do Garantido.

“Quero parabenizar o boi bumbá Garantido pelo belíssima apresentação que fez e que resultou no título de campeão do 54o. Festival Folclórico de Parintins. Vitória da garra, da emoção do boi vermelho e branco”.

Com o tema “Nós, o povo”, o boi da Baixa do São José levou para arena nas três noites, apostou nas manifestações de luta e em defesa dos direitos de todos serem livres.

Saullo, que tem suas raízes em Parintins, destacou a importância do festival para o município. “Parintins respira cultura. É motivo de orgulho para todos que amam essa cidade, ter um festival tão grandioso dentro e fora da arena do bumbódromo”, frisou.

De acordo com informação da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), nas três noites, o festival recebeu mais de 40 mil espectadores no bumbódromo. Este ano, os bumbás Caprichoso e Garantido receberam apoio antecipado do governo.

O parlamentar frisou ainda que o festival impulsiona a atividade econômica de toda a cidade, além de exportar artistas parintinenses para o mundo inteiro, atrai investimentos, alavanca o turismo e divulga a identidade cultural amazonense.

Assessoria de Imprensa do Deputado Saullo Vianna

Fotos: Samuel Costa