Saullo Vianna parabeniza Parintins e reforça compromisso em buscar melhorias para o município

Nesta terça-feira, 15 de outubro, o município de Parintins celebra 167 anos. O deputado Saullo Vianna usou as redes sociais para parabenizar os parintinenses pela data e adiantar que irá destinar emendas impositivas de sua autoria com a finalidade de garantir melhorias ao município.

Saullo, que tem suas raízes familiares em Parintins, aproveitou para reforçar seu compromisso em continuar buscando, junto ao Governo do Estado, ações que ajudem no desenvolvimento da cidade.

“Minha ligação com a Ilha Tupinambarana é muito forte. E quero agradecer a todos parintinenses que confiam no meu trabalho e me ajudam diariamente no exercício do meu mandato de deputado estadual. Parintins tem um legítimo representante na Assembleia Legislativa.”

O parlamentar Saullo adiantou ainda que, vai destinar emendas parlamentares de sua autoria no Orçamento do governo para 2020.

Assessoria Dep. Saullo Vianna