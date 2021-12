Saullo Vianna participa de ações de assistência social e infraestrutura em Guajará, Ipixuna, Envira e Itamarati

Em viagem à calha do Rio Juruá, nesta segunda (6) e terça-feira (7), o deputado estadual Saullo Vianna (PTB) esteve em Guajará, Ipixuna, Envira e Itamarati, para participar de entregas importantes para os municípios, no setor de assistência social e infraestrutura. Durante a viagem, o parlamentar esteve reunido com líderes políticos e moradores locais para ouvir as necessidades de cada município.

Saullo também participou do início da entrega dos cartões do ‘Auxílio Estadual’ na região. O programa, agora, passa a atender toda a calha do Juruá, levando comida à mesa das famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.

“Sempre elogio muito este programa do governo, pela sensibilidade em se preocupar com a vida das pessoas. Tenho acompanhado a entrega na maioria das cidades que estão recebendo o benefício, e sempre é uma alegria muito grande ver o quanto nossos irmãos do interior se alegram em receber essa ajuda. Para muitos, pode parecer pouca coisa, mas, para quem não tem nada, isso é muito”, afirmou o deputado.

Somente na segunda, o deputado cumpriu agenda em Guajará, Ipixuna e Envira, reunindo-se com moradores e lideranças políticas, para tratar sobre os assuntos de interesse da população. Além disso, Saullo também participou de entregas de obras e ações de ajuda humanitária, com a doação de cestas básicas.

“Nós sempre estamos em contato com as lideranças, recebendo as demandas dos municípios. Mas vir pessoalmente até as cidades reforça ainda mais o nosso trabalho e nos abre horizontes para que possamos trabalhar ainda mais por essas pessoas. Conhecer pessoalmente cada município foi um compromisso firmado desde o início do nosso mandato. E hoje posso dizer que estamos presentes em todos os municípios do Amazonas”, ressaltou.

Saúde em Itamarati

Itamarati foi a última cidade visitada pelo deputado, durante sua visita à calha do Juruá. Nesta terça, ele teve a oportunidade de reunir com o prefeito da cidade, João Campelo, que falou sobre as dificuldades enfrentadas na saúde do município.

“A questão da saúde em Itamarati é uma das pautas que levarei à Assembleia Legislativa, para que possamos trabalhar e viabilizar o aumento da capacidade de atendimento da população, equipando as unidades de saúde e garantindo um serviço de qualidade para a população de Itamarati”, disse.

Texto e foto: Assessoria