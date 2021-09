Saullo Vianna participa de ações e entrega de emendas em Autazes

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) esteve em Autazes, nesta quinta-feira (2), para participar da entrega de ações sociais destinadas aos moradores. Foram realizados atendimentos para emissão de documentos, além de apoio jurídico e psicossocial. Na oportunidade, o parlamentar também fez questão de ir ao hospital da cidade, onde destinou emenda para aquisição de equipamento de Raio-X.

As ações sociais foram promovidas pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). O projeto ocorreu após solicitação e articulação de Saullo Vianna e da deputada Joana Darc. Durante a programação, foram entregues 16 cadeiras de rodas, carteiras da pessoa com deficiência e créditos para o Programa Idoso Empreendedor.

“Nós estamos aqui por conta do compromisso com a cidade de Autazes, além de poder trazer ações de cidadania para contribuir com o povo. Vamos acompanhar os resultados das entregas de emendas parlamentares, que também têm ajudado o município, e também o principal, que é o compromisso para o futuro”, afirmou Saullo.

Além de acompanhar as ações, Saullo também visitou a Unidade Hospitalar de Autazes Deodato de Miranda Leão, onde destinou emenda, no valor de R$ 130 mil, que foi aplicada na aquisição de equipamento de Raio-X. Com o novo aparelho, agora, o hospital realiza mais de 1,2 mil exames por mês.

Saullo firmou o compromisso de continuar ajudando a cidade, por meio de recursos parlamentares. “Destinarei emendas, para o ano de 2022, para ajudar o povo de Autazes, trazendo oportunidade, geração de emprego e renda, melhorias na qualidade da saúde, educação e também fomento para o Setor Primário, para dar oportunidade de trabalho ao povo de Autazes. Esse é meu compromisso”, disse.

Visita à Aldeia PontaLeão

Em visita ao Centro Social da Aldeia PontaLeão, Saullo conversou com indígenas que moram na comunidade para tentar entender a realidade local e, assim, poder ajudar por meio de destinação de recursos para melhorar a qualidade de vida dos moradores.

“Nós vamos ajudar, por meio de emendas, a reformar o Centro Social, do piso ao muro, revisar a questão elétrica e o telhado. Vamos utilizar este espaço para ajudar as pessoas da comunidade. Eu quero poder construir uma relação com o município de Autazes e ajudar a trazer oportunidade para o povo do interior”, ressaltou.

