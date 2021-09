Saullo Vianna participa de inauguração de escola em Tefé e porto em Santo Antônio do Içá

Em visita ao Solimões, nesta sexta (10) e sábado (11), o deputado Saullo Vianna (PTB) participou de entregas de obras de educação e infraestrutura, que vão beneficiar as famílias do interior do Amazonas. O parlamentar esteve em Tefé e Santo Antônio do Içá, onde também conversou com moradores e lideranças comunitárias e políticas, visando conhecer a realidade dos municípios.

Em Tefé, Saullo participou da inauguração do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Francisco Hélio Bezerra Bessa. A escola atenderá mais de um mil alunos dos ensinos Fundamental e Médio. O investimento foi de mais de R$ 16 milhões.

“Investimentos na educação, além de melhorar, transformam a vida das pessoas. E essa obra vai transformar a vida de muitas crianças, de muitos jovens aqui do município. O filho do homem aqui de Tefé, que vai estudar nessa escola, vai ter a mesma oportunidade de uma pessoa que mora na capital”, ressaltou o deputado.

Saullo também firmou compromisso com Tefé para, por meio de emendas, continuar ajudando a desenvolver a cidade. “Eu quero destinar emendas para o município, para poder ajudar essa população tão querida, que precisam ter oportunidade. Eu quero, juntamente com prefeito e vereadores, decidir qual a emenda que nós vamos alocar aqui para o ano de 2022”, afirmou.

Santo Antônio do Içá

Em Santo Antônio do Içá, o parlamentar participou da inauguração do Terminal de Cargas e Passageiros, além da entrega da ponte de interligação das comunidades indígenas São Salvador, São Gabriel e São José.

Saullo destacou a importância de manter-se próximo dos moradores do interior, buscando entender a realidade de cada município e, assim, ajudar a desenvolver e levar oportunidade às famílias.

“É muito gratificante para a gente estar presente em Santo Antônio do Içá, conversando com as pessoas, com o prefeito, vereadores, secretários e lideranças, para que possamos entender as dificuldades. Nós não temos como trabalhar demandas das necessidades das pessoas sem conhecer a realidade”, pontuou.

O deputado também esteve no novo prédio da Gerência Municipal de Endemia, onde ressaltou a importância do trabalho das equipes, que desempenham papel fundamental para o município no combate e prevenção de doenças.

“O trabalho de vocês não poderia ser melhor, se não tivessem a estrutura que estão recebendo. Um local digno, onde todos terão condições de desempenhar seu trabalho, o que é fundamental para que isso aconteça. E eu quero parabenizar e dizer que o trabalho de vocês é muitíssimo importante”, falou.

Assessoria Parlamentar

Publicado por Carlos Frazão/JI