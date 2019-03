Saullo Vianna participa do lançamento da campanha “Amazonas sem febre aftosa” em Autazes

O deputado Saullo Vianna (PPS) participou, nesta sexta-feira (15), no município de Autazes, do lançamento da campanha “Amazonas sem febre aftosa”. A iniciativa é do Governo do Amazonas e inicialmente, vai atender 41 municípios.

Por meio da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), órgão vinculado à Secretaria de Produção Rural (Sepror), a meta é alcançar todos os municípios do Estado até novembro, mês em que encerra a campanha de vacinação dos rebanhos.

Para Saullo, o fortalecimento das ações de prevenção à febre aftosa é o primeiro passo para em breve o Amazonas ser reconhecido como estado livre da aftosa sem vacinação.

“Em 2018, o Amazonas ganhou certificado internacional de área livre da febre aftosa com vacinação. Com essas ações do Governo, e o compromisso de vacinar os rebanhos dos 61 municípios, logo iremos conquistar o status de Estado livre da aftosa sem vacinação, sem dúvida, um ganho relevante para nossa economia”, avaliou.

Primeira etapa

Os 41 municípios do Amazonas abrangidos pela primeira etapa da campanha são: Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Parintins, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.

O Amazonas possui um rebanho total de 1.489.894 animais.

Em 2018, foram imunizados 481.794 animais, atingindo um índice vacinal de mais de 95% do rebanho vacinado.

