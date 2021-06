Saullo Vianna participa do lançamento de programas de ajuda a Manacapuru e Novo Airão

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) esteve em Manacapuru e em Novo Airão, neste sábado (19), onde acompanhou o lançamento de ações do Governo do Amazonas que vão auxiliar pessoas afetadas pela enchente do rios e que também foram prejudicadas pela pandemia da Covid-19. Além disso, os municípios receberam a campanha de vacinação contra o coronavírus. O governador Wilson Lima também esteve presente nas programações.

Em Novo Airão, foram realizadas a entrega de 739 cestas básicas aos pescadores; 50 Cartões do Produtor Primário (CPP’s); entrega de uma tonelada de alimentos da agricultura familiar, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); a entrega de pescado e Crédito Emergencial; e a entrega dos cartões Auxílio Enchente.

“Novo Airão é um dos municípios que mais está recebendo investimentos do governo do Estado, e ainda vai receber mais. Essas ações são importantes para o setor primário, educação, na qualidade da água e na saúde. A gente tem trabalhado muito, ajudado muito o governo, para que a gente possa ajudar a desenvolver, principalmente, o interior”, destacou o deputado.

Na educação, foram disponibilizadas três mil vagas de cursos ofertados pelo Cetam, e o anúncio da revitalização de três escolas de Novo Airão. Foi realizado, ainda, a assinatura do termo de Cooperação Técnica entre Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) e o município.

O deputado aproveitou para destacar o apoio que recebeu do município, durante as eleições de 2018. “Novo Airão é um município que eu tenho um compromisso grande, município que me abraçou no período eleitoral, me ajudou muito”, comentou.

Manacapuru

Em Manacapuru, também foram realizadas as entregas de cestas básicas, pescado e do Cartão Auxílio Enchente. O parlamentar visitou áreas alagadas, em sua passagem pelo município e acompanhou o início da campanha de vacinação contra a Covid-19

“Manacapuru sofreu muito por conta do Covid. E com esse mutirão de vacinação nós vamos conseguir eliminar a chance de termos uma terceira onda. Assim vamos retomando a economia no município”, acrescentou.

Por Mahyra Maia, assessoria parlamentar

Publicado por Carlos Frazão/JI