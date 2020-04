Saullo Vianna pede à Amazonprev prioridade na concessão de pensão em casos de óbitos por coronavírus

Na tentativa de minimizar o sofrimento de diversas famílias do Amazonas, que registra crescente número de óbitos por Covid-19, o deputado Saullo Vianna (PTB) apresentou requerimento, em forma de indicação, ao Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas (Amazonprev) para que priorize a concessão de benefício da pensão previdenciária a dependentes do segurado cuja causa do falecimento tenha sido em razão da doença.

“Nosso Estado está vivendo em constante enfretamento à pandemia que se instalou pelo mundo. Mas infelizmente, apesar dos esforços e medidas implementadas, não foi possível evitar número de óbitos decorrentes do novo coronavírus. Nossa proposta pretende reduzir a dor de famílias que possam sofrer com a partida de um ente querido por conta dessa doença”, disse Saullo.

No documento encaminhado ao órgão, o parlamentar pede urgência na implementação de medidas que garantam prioridade nos processos, que tratem da concessão do benefício da pensão previdenciária por morte, aos dependentes de segurado ativo ou inativo que tenha óbito confirmado por coronavírus.

O parlamentar explicou que, por ser uma situação atípica e inesperada, é necessário ações céleres e menos burocracia.

Por Mahira Maia, assessoria de imprensa do gabinete dep. Saullo Vianna

Publicado por Carlos Frazão/JI