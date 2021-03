Saullo Vianna pede aumento do auxílio estadual para municípios atingidos pela cheia

Por meio de indicativo encaminhado ao Governo do Amazonas, o deputado Saullo Vianna (PTB) solicita que o auxílio estadual disponibilizado pelo estado tenha valor dobrado para atender municípios atingidos pela cheia dos rios Juruá e Purus.

O valor do auxílio emergencial, que começou a ser pago pelo governo em fevereiro, é de R$ 200. Saullo Vianna defende que esse valor, em caráter excepcional, passe a ser R$ 400 e beneficie famílias que sofrem os prejuízos da enchente dos municípios de Eirunepé, Boca do Acre, Ipixuna, Envira, Guajará e Pauini.

“Municípios amazonenses dessa região, que estão próximos ao estado do Acre, infelizmente, estão sofrendo com a forte cheia que atingiu os rios Acre, Juruá e Purus. Milhares de famílias estão com suas casas tomadas pelas águas, perderam tudo e nossa proposta defende a ampliação do valor do auxílio nesse momento tão delicado”, explicou.

Boca do Acre e Eirunepé foram os municípios com maior número de famílias prejudicadas pela cheia na região. Até o último sábado, de acordo com a Defesa Civil, mais de 13 mil pessoas de Boca do Acre e mais de 10 mil pessoas de Eirunepé foram atingidas e muitas delas tiveram que sair de suas casas.

Fonte de recursos

Em aparte acolhido por Saullo, o deputado Serafim Corrêa (PSB) enfatizou que já encaminhou indicativo ao executivo estadual, proposta para utilização de fontes de recursos para efetuar o incremento no auxílio.

Na proposta, R$ 20 milhões seriam provenientes do saldo de caixa da Assembleia Legislativa do Amazonas e R$ 40 milhões, do saldo de caixa do Tribunal de Contas do Estado.

Mahira Maia, assessoria parlamentar

Postado por Carlos Frazão/JI