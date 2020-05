Saullo Vianna pede hospital de referência para pacientes do interior do Amazonas

O deputado Saullo Vianna (PTB) apresentou requerimento, nesta quinta-feira (21), para que o Governo do Amazonas disponibilize um hospital de referência, com leito clínico e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), aos pacientes que chegarem do interior do Estado em busca de atendimento na capital.

A iniciativa busca contribuir e minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus, que estão crescentes fora da capital. Hoje, o interior do Amazonas registra mais de 50% dos casos confirmados.

“Precisamos socorrer os irmãos interioranos. Penso que este hospital de referência trará alívio para os pacientes transferidos do interior, dando-lhes atendimento digno e eficiente”, destacou Saullo.

Dos 23.704 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (20/05), 11.643 são de Manaus (49,12%) e 12.061 do interior do Estado (50,88%). Apenas dois municípios do Amazonas não têm pacientes confirmados de Covid-19: Envira e Ipixuna.

Para dar sua contribuição também de forma pessoal, o deputado destinou metade do seu salário para a produção de máscaras, que estão sendo distribuídas nos municípios mais afetados pelo vírus.

Mahira Maia, assessoria de imprensa

Postado por Carlos Frazão/JI