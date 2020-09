Saullo Vianna pede implementação do ‘Luz para Todos’ para comunidade de Nhamundá

Nhamundá (foto Internet)

Por meio de requerimento protocolado junto à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas, nesta quarta-feira (02), o deputado Saullo Vianna (PTB) solicita à Amazonas Energia que inclua a comunidade São Sebastião do Coró Coró, no município de Nhamundá, no programa Luz para Todos.

De acordo com lideranças locais, há muito tempo as famílias residentes no Coró Coró aguardam a instalação da rede de energia elétrica mas até o presente momento o serviço não foi realizado.

No requerimento, Saullo pede à empresa concessionária de energia para que inclua a comunidade do Coró Coró na expansão do Luz para Todos. “As famílias que moram na comunidade sofrem com a ausência de energia elétrica. A maioria sobrevive da pesca e da agricultura, e sem energia elétrica, o prejuízo com a perda de parte da produção é imensurável”, explicou.

O Programa Luz para Todos foi criado em 2003 para levar desenvolvimento econômico e social às comunidades mais isoladas, contribuindo para redução da pobreza e proporcionando melhoria nas condições de trabalho, nas instalações das escolas e postos de saúde, além do conforto domiciliar.

Por Mahira Maia, assessoria parlamentar

Postado por Carlos Frazão JI