Saullo Vianna pede instalação de polo da UEA e ampliação de cursos do CETAM em Silves

O deputado Saullo Vianna formalizou, nesta quinta-feira (20), requerimento em pede, por meio de indicação ao Governo do Estado e à Reitoria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), para que sejam tomadas providências quanto à instalação de um polo da UEA no município de Silves.

Saullo também solicitou a ampliação da oferta de cursos no Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM). Ele explicou que, as obras no Campo de Azulão em Silves, que marcam o início das atividades de exploração do gás natural naquela região, faz-se necessário a qualificação da mão-de-obra local em diversos segmentos.

“Sem dúvida pleitos muito importantes para Silves e municípios do entorno, como Itapiranga, São Sebastião do Uatumã, Itacoatiara e Urucará que vão passar por mudanças significativas com o início das atividades no Campo de Azulão. As pessoas desses municípios querem e precisam de oportunidade de emprego, mas ainda não têm acesso a cursos de capacitação nas áreas específicas como a referente ao gás natural por exemplo”, explicou.

A ideia é aproveitar a estrutura já existente da Escola Estadual Dr. Agobar Garcia para atender às duas demandas. O local que, atualmente, está desativado e em péssimas condições, precisa passar por reforma e adequação para que fique apto a funcionar com a oferta de cursos tanto da UEA e do CETAM. O parlamentar conheceu a estrutura da escola ano passado adiantou que vai levar o pedido para o executivo estadual.

“Os vereadores de Silves pediram apoio para a solução dessa situação e me dispus a ajudar. A escola tem 12 salas de aula e precisa de ajustes para que fique apta a funcionar. Em 2019, mais de 100 jovens concluíram o ensino médio e hoje estão sem perspectiva de continuar os estudos. Precisamos criar alternativas para que as pessoas tenham condições de estudar, se especializar e trabalhar em seus municípios”, concluiu.

Obras do sistema viário de Urucará estão 88% concluídas, diz Saullo Vianna

Retomadas em março de 2019, as obras de recuperação das ruas e avenidas do sistema viário do município de Urucará (a 281 quilômetros de Manaus) estão 88% concluídas. Da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Saullo Vianna, vice-líder do governo, parabenizou o estado pelo trabalho realizados no município.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), os serviços de revitalização beneficiaram 38 ruas, equivalente a 22,25 quilômetros.

A Seinfra está executando também obras de drenagem profunda para melhorar o escoamento das águas pluviais do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) da cidade e de áreas circunvizinhas com a implantação de 1.760 metros de rede de drenagem profunda, com tubulação de 800 mm, construção de 17 caixas coletoras ou bocas de lobo com grelha de proteção em concreto armado.

Essa intervenção tem o objetivo de evitar que as ruas, que estão sendo pavimentadas, continuem alagando nos períodos chuvosos. Os serviços de drenagem profunda incluem limpeza, escavação de vala, colchão de areia, assentamento de tubos e reaterro das valas.

Saullo lembrou que, em 2019, quando esteve no município recebeu pedido da população para que fosse feito serviço de drenagem nas ruas próximas ao Ceti e encaminhou à Seinfra. “Feliz de ver que um pedido encaminhado por meio do nosso mandato, depois de ouvir a população, está sendo resolvido e vai melhorar a vida dessas pessoas”, disse.

Mahira Maia/gabinete do deputado Saullo Vianna